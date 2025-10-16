Panteones de la Región del Mayo son un riesgo latente en la lucha contra el dengue por acumulación de agua

Navojoa, Sonora.- Los panteones en la Región del Mayo se han convertido en un potencial criadero del mosco transmisor del dengue, debido al agua estancada en sus floreros, así como la maleza en sus callejones; por ello, los municipios del sur de Sonora anunciaron un operativo sanitario para este Día de Muertos.

De acuerdo al Informe Epidemiológico del Dengue por parte de la Secretaría de Salud, hasta el momento la Región del Mayo suma 24 casos confirmados de dengue, lo cual significa un aumento del 42 por ciento en tan solo una semana.

Uno de los panteones municipales más visitados en la región es el de Navojoa, el cual históricamente recibe hasta 40 mil personas durante cada velación por el Día de Muertos, quienes acuden a dejar flores y veladoras a sus fieles difuntos, sin embargo; estos recipientes de agua pudieran convertirse en un potencial criadero del mosco transmisor del dengue.

Por ello, las autoridades hicieron el llamado a no dejar recipientes que pudieran almacenar agua, por mínima que sea, así como a no llevar flores naturales y en su lugar llevar arreglos artificiales, para reducir el riesgo de dengue en los panteones.

Es importante llevar flores artificiales y, si son naturales, que sean sin agua, porque aun así es un riesgo potencial inmenso, porque muchos piensan: '¿Qué puede causar un botecito?'. Pero si ese botecito lo multiplicamos por 100, son 100 criaderos de moscos potenciales", afirmó Juan Carlos Cañedo León, director de Salud municipal.

Por su parte, Alejo Lara López, inspector sanitario, mencionó que ya se encuentran trabajando junto al personal del Departamento de Vectores en el Distrito de Salud número cinco, para realizar los trabajos de fumigación terrestre y aérea en los panteones municipales, así como la aplicación de abates en los miles de floreros que se encuentran integrados a las tumbas y pudieran convertirse en criaderos del mosco transmisor del dengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui