Sheinbaum niega irregularidades en construcción de presas: Los detalles en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a veces resulta complicado mantenerse al tanto de las noticias que marcan la agenda en la entidad. Si tú no quieres perder detalle de los contecimientos más importantes del estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de hoy jueves 16 de octubre, conoce cuál fue la postura de Claudia Sheinbaum ante las críticas por la construcción de tres nuevas presas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Oomapasc invertirá más de 100 millones de pesos en obras

El director técnico de Oomapas de Cajeme informó sobre las obras que se llevarán a cabo con los 100 millones de pesos que solicitó la paramunicipal. Las colonias beneficiadas serán la Constitución, Cortinas, Reforma y Faustino Félix, entre otras.

Arrestan a integrantes de grupo criminal en Cajeme

Luego de los hechos violentos registrados en Ciudad Obregón ayer miércoles, la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó la detención de cuatro sujetos pertenecientes a un grupo criminal. Durante la tarde noche de ayer, al menos siete personas fallecieron durante la jornada violenta que se registró en la cabecera municipal de Cajeme.

Sheinbaum rechaza irregularidades en construcción de tres presas en Hermosillo

En la reciente mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la construcción de tres nuevas presas en Sonora, resaltando que la decisión de hacer esta obra se debe a que hay un problema de falta de agua en Hermosillo y son muy pocas las opciones para solucionarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui