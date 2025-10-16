Sheinbaum rechaza irregularidades en construcción de tres presas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como falso que haya irregularidades en el proceso de construcción de las tres presas para abastecer de agua a Hermosillo. "Primero, es falso que haya irregularidades. Absolutamente falso. Ni siquiera todavía se está construyendo, entonces va a haber una consulta y en la consulta se va a definir si se hacen esas presas o de qué manera se hacen las presas", indicó la mandataria.

La presidenta destacó que hay un problema de falta de agua en Hermosillo y que son muy pocas las opciones para solucionar el problema. "Entonces, ¿cómo resuelves el problema de agua potable? No hay muchas opciones en un estado que no tiene muchos recursos de agua. Entonces, una opción son estas presas que se están diseñando de una manera que sus afectaciones sean menores, y la idea es ponerlo a consulta porque nosotros no hacemos nada si la gente no está de acuerdo. Sobre todo que está en el lugar de las presas", dijo.

Sheinbaum señaló que hay un problema de falta de agua en Hermosillo

Créditos: Internet

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si garantizará que la consulta sea limpia: "¿Por qué va a ser sucia?", contestó. "Están entregando apoyos ahorita a cambio de votos, los pobladores están denunciando", se le reviró. "¿Quién está haciendo eso, por Dios? Es falso. Absolutamente falso. Si todavía no está planteado ni siquiera cómo va a ser la consulta. No es limpieza, se va a garantizar que se haga una consulta abierta, transparente", afirmó.

La mandataria agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aún no ha planeado con el estado cómo será la consulta. "Entonces, todo esto es también parte para todo lo que viene después en Sonora. Recuerden que ahí hay mucho tema político, particularmente en la ciudad de Hermosillo", indicó.

uD83DuDEA8 Sheinbaum aclara que la consulta sobre las presas en el #RíoSonora se hará sin condicionamientos.



Rechaza que se den apoyos a los pobladores de la región.



En la 'mañanera', @ProyectoPuente preguntó a la presidenta @Claudiashein sobre la consulta para la construcción de las… pic.twitter.com/E9ccECmoH0 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui