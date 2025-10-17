Anuncia Morena encuesta en Sonora para elegir a candidato de la gubernatura en 2027

Hermosillo Sonora.- La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, anunció en Hermosillo que será la ciudadanía de Sonora quien decida quién será el candidato de su partido para la gubernatura en 2027. Señaló que se realizará una "encuesta de vivienda" en todo el estado, para identificar al mejor perfil que continúe con el proyecto de transformación.

"Van a ser los sonorenses quienes decidan. Será una encuesta de vivienda donde se les preguntará quién es el mejor perfil para ser el relevo de Alfonso Durazo en 2027", indicó. La dirigente subrayó que cualquier militante puede participar, ya que "no hay tapados", y quien esté interesado deberá anotarse en la encuesta. Advirtió que para ganar será necesario trabajar desde las bases.

"Para ganar la encuesta hay que trabajar abajo, eso lo tenemos todos claro". Además, destacó que las aspiraciones personales quedan subordinadas al proyecto de transformación, enfatizando que el objetivo del partido no son los cargos, sino continuar con su proyecto político.

"Por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto. Para quien quiera los cargos, allá está el PRI y el PAN", afirmó. La presidenta de Morena recordó que este método de selección no es nuevo y ha dado resultados positivos, como en el caso de la actual presidenta de México, quien fue elegida mediante encuesta y cuenta con 80 por ciento de respaldo ciudadano.

A dos años de la elección Sonora 2027, encuestas y movimientos partidistas delinean los primeros favoritos y escenarios posibles, con Morena a la cabeza y la oposición buscando unificarse. Dentro del partido Morena y sus aliados, como PT y PVEM, ya suenan varios nombres para suceder al actual gobernador Alfonso Durazo.

Según encuestas, Lorenia Valles Sampedro (senadora) y Javier Lamarque Cano (alcalde de Cajeme) se ubican entre los punteros, con 17 por ciento de apoyo cada uno entre simpatizantes morenistas. Les sigue Karla Córdova (alcaldesa de Guaymas) con alrededor de 14 por ciento. También se mencionan perfiles como Heriberto Aguilar (secretario de Infraestructura estatal) y Célida López (funcionaria estatal), aunque con menor reconocimiento. Valles, Lamarque y Córdova tienen visibilidad regional por sus cargos.

Fuente: Tribuna del Yaqui