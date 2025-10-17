Camionazo deja 7 muertos, candidato a gobernador se definirá en encuesta y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de los acontecimientos que ocurrieron durante las últimas horas antes de desconectarte para disfrutar del fin de semana, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen noticioso favorito. En la edición de este viernes 17 de octubre, sabrás los detalles del lamentable accidente carretero entre Guaymas y Hermosillo, que hasta el momento ha dejado siete personas fallecidas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Durazo resalta beneficios por construcción de presa

El gobernador Alfonso Durazo afirmó que la construcción de la Presa Puerta del Sol es un proyecto del Gobierno del Estado que busca garantizar el abasto de agua durante todo el año a los pobladores del Río Sonora.

Habrá encuesta para decidir el candidato a la gubernatura

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, informó que se realizará una encuesta de vivienda en Sonora para definir al candidato a la gubernatura para las elecciones 2027, además negó que el alcalde Javier Lamarque Cano vaya a llegar a la contienda por 'dedazo'.

Camionazo en carretera deja al menos siete muertos

Al menos siete personas han muerto después del accidente de autobús en el kilómetro 20, de la carretera Guaymas- Hermosillo ocurrido la mañana de este viernes 17 de octubre; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que los choferes del camión accidentado huyeron del lugar y que el percance se habría derivado porque el conductor se quedó dormido.



Fuente: Tribuna del Yaqui