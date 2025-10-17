Clima en Hermosillo HOY: Viernes soleado con ambiente cálido y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora amaneció con un cielo despejado y un ambiente fresco este viernes 17 de octubre de 2025, ideal para quienes inician sus actividades desde temprano. Sin embargo, conforme avance la jornada, las temperaturas aumentarán de manera considerable, alcanzando valores cercanos a los 30 grados, en una jornada típica del otoño en el noroeste del país. Aquí el pronóstico del clima para que tomes precauciones.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, Hermosillo vivirá un día completamente soleado, con temperaturas máximas de 29 °C y mínimas que rondarán los 16 °C. El viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 10 y 21 kilómetros por hora, y no se esperan lluvias ni nubosidad significativa.

Comienza tu día informado sobre las condiciones #Meteorológicas que se esperan para este viernes en #México.



¡Consulta nuestro #VideoPronóstico matutino! uD83DuDE00 pic.twitter.com/HRdPc2broV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 19°C, con una sensación térmica similar y una atmósfera seca. El cielo permanecerá despejado y el índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo, por lo que no se requiere protección solar durante las primeras horas. Hacia las 9:00 de la mañana, el ambiente se tornará más cálido con 22 °C, y el sol comenzará a sentirse con mayor intensidad.

Al mediodía, el calor se hará presente en la capital sonorense con temperaturas que alcanzarán los 27°C, bajo un cielo completamente despejado. El índice UV subirá a niveles altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado. A esta hora del día, la sensación térmica será de hasta 27 °C, lo que podría provocar incomodidad en zonas con poca sombra o sin ventilación.

En las próximas horas, se esperan #Lluvias y #Chubascos en estados de la mesa del Norte y en el occidente del territorio nacional.



Todos los detalles en los gráficos ?? pic.twitter.com/VU3MBOoWdJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

Por la tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas, el clima se mantendrá soleado, con una ligera presencia de nubes dispersas y una temperatura promedio de 28 °C. Los vientos cambiarán de dirección hacia el noroeste y se mantendrán moderados. El índice UV disminuirá progresivamente, pasando de nivel medio a bajo conforme avance el día.

Durante la noche, el ambiente volverá a ser agradable y templado, con temperaturas que oscilarán entre 21°C y 23 °C. El cielo permanecerá totalmente despejado, con una sensación térmica apenas superior y vientos suaves del norte y noroeste. Será una noche tranquila, ideal para actividades al aire libre o eventos sociales, sin probabilidades de lluvia ni condiciones adversas.

Fuente: Tribuna del Yaqui