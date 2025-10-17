Clima en Sonora: Advierten por LLUVIAS y DESCARGAS ELÉCTRICAS para HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy en la noche? Si este viernes 17 de octubre de 2025 es así, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora, pues las autoridades están advirtiendo de lluvias aisladas y descargas eléctricas durante las próximas tres horas para varias regiones de Sonora. TRIBUNA te comparte lo que señalan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, se esperan lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en la costa (centro y sur), centro (este y sur), este (sur) y sur (norte) para esta noche de viernes de 18:00 horas a 21:00 horas. "Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical, en interacción con una línea seca en el norte de México, ocasionarán rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de lluvias aisladas en dichos estados", señala el boletín de esta noche. Por otra parte, se espera que continúen las temperaturas máximas entre 30 y 35°C en los valles y las temperaturas matutinas por debajo de 10°C en las sierras más elevadas de la región.

Para hoy en la noche se advierten lluvias y descargas eléctricas

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana sábado 18 de octubre?

Para mañana se espera cielo con nubosidad dispersa en Sonora, pero sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles heladas en zonas altas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Alerta por frente frío

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la masa de aire frío asociada al frente frío número 7 mantendrá temperaturas de frías a frescas con valores por debajo de los 10°C en la región de la zona montañosa; a su vez, valores que oscilen entre los 14 y los 19°C en el resto del estado durante los próximos tres días.

También se mantiene en vigilancia una potencial zona de desarrollo ciclónico sobre el océano Pacífico; al momento mantiene 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Fuente: Tribuna del Yaqui