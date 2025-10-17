Clima en Sonora: ¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón este viernes? Alertan nublados

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este viernes 17 de octubre de 2025 con un ambiente templado y cielo parcialmente nuboso, en una jornada que se prevé estable, sin lluvias y con predominio de condiciones cálidas durante las horas centrales del día. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los datos de The Weather Channel, el clima estará marcado por temperaturas agradables por la mañana, un incremento térmico hacia el mediodía y cielos despejados al anochecer. Consulta aquí el pronóstico del clima en Cajeme completo.

Clima en Ciudad Obregón para este viernes

Durante las primeras horas de este viernes, alrededor de las 5:00 y 6:00 de la mañana, el termómetro registrará cerca de 20°C, con una sensación térmica similar. El viento soplará con dirección norte a una velocidad ligera, entre cinco y 10 kilómetros por hora, y un índice UV bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar en esas primeras horas. El cielo mostrará algunas nubes, pero sin amenaza de precipitación.

Así será el clima en Obregón este viernes. Foto: Conagua

Hacia las 8:00 de la mañana, el ambiente comenzará a templarse con 23°C, bajo un cielo de nubes y claros. El viento provendrá del norte, aumentando ligeramente su intensidad, mientras que la sensación térmica se mantendrá estable. Para este periodo, el índice UV seguirá siendo bajo, ideal para actividades al aire libre sin riesgo de exposición solar elevada.

A mediodía, entre las 11:00 y las 14:00 horas, se prevé el mayor incremento de temperatura, alcanzando los 29 a 31°C, con sensación térmica de hasta 30 grados. Según The Weather Channel, el cielo alternará entre momentos soleados y nublados ligeros, con viento variable del noroeste y oeste entre siete y 20 kilómetros por hora.

En este lapso, el índice UV será alto (nivel siete), por lo que se recomienda utilizar protector solar de Factor de Protector Solar (FPS)15 a 25, especialmente si se permanece al sol por periodos prolongados. Por la tarde, alrededor de las 17:00 horas, el clima se mantendrá soleado y estable, con temperaturas cercanas a los 29°C. El viento seguirá soplando con suavidad desde el noroeste, y la sensación térmica apenas un grado por encima de la temperatura real. No se esperan lluvias ni cambios bruscos en el ambiente.

Al caer la noche, el cielo se despejará completamente. Entre las 20:00 y las 23:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente hasta 23 grados, con una sensación térmica muy similar. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad entre cuatro y 10 kilómetros por hora, manteniendo una atmósfera tranquila y fresca. El índice UV será nulo, típico de las horas nocturnas, y el ambiente se percibirá más relajado, ideal para actividades al aire libre o descanso.

¡Disfruta de tu viernes!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)