Guaymas recibe la licencia integral ambiental para el relleno sanitario

Guaymas, Sonora.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora hizo entrega al Ayuntamiento de la Licencia Ambiental Integral del Relleno Sanitario Municipal, que permite fortalecer las acciones sustentables del Puerto de Guaymas, con lo que avanza en sus compromisos ambientales ya establecidos.

La entrega del documento estuvo a cargo del titular de Cedes, Carlos Ernesto Zataráin González, quien explicó que mediante esta licencia se regulan las actividades que se desarrollan en el relleno sanitario, ubicado a la salida norte de la ciudad, en las cercanías del ejido Santa Clara.

Precisó que esto incluye la recepción, acopio y confinamiento de residuos urbanos generados en el Puerto, asegurando de esta manera su manejo bajo estrictas normas ambientales y cuidado del entorno.

Hizo énfasis en el trabajo coordinado que se realiza entre los tres niveles de gobierno en beneficio del medio ambiente, cumpliéndose con ello, de manera puntual, las instrucciones giradas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, garantizando así que esta licencia cuenta con la normatividad ambiental vigente, y respalda, además, las actividades que desarrollan en el confinamiento.

Tras recibir la licencia, la alcaldesa Karla Córdoba González externó su agradecimiento por la expedición de este importante documento, mediante el cual se garantiza continuar con un adecuado manejo de los desechos urbanos, cumpliendo siempre con la normativa.

Destacó que su obtención representa uno de los mayores logros de su administración, al ser la recolección y el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos uno de los principales retos del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui