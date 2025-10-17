Hermosillo: Piden activistas que se presente proyecto técnico para construcción de las tres presas

Hermosillo, Sonora.- Activistas, integrantes de la sociedad civil, académicos y pobladores del Río Sonora solicitan que se les presente el proyecto técnico de la construcción de tres presas en la zona, en una serie de diálogos. Ismael Limón, expresidente de la Unidad de Riego del Molinito, dijo que hasta el momento no se ha publicado ni se ha socializado el plan técnico de la construcción, ni el de impacto ambiental, lo cual se requiere para conocer el proyecto general.

Precisó que, como sociedad organizada, realizarán una serie de foros informativos para dar a conocer las posibles afectaciones de la construcción de las presas ante la falta de diálogo. "Los pozos de Hermosillo dependen de esa superficie, entonces casi la mitad de los pozos, ahora, bueno, son un poco menos porque están perforados la mitad, casi la mitad de los pozos de Hermosillo dependen del río Sonora". Dijo que las jornadas de información se realizarán conforme los investigadores confirmen las fechas de disponibilidad.

Controversia

Desde el anuncio de la construcción de tres presas para garantizar el agua en Hermosillo por parte de la federación, grupos sociales se han opuesto, señalando las afectaciones que podría traer para el desarrollo de toda la zona del río Sonora, incluyendo a Hermosillo y su costa.

El Gobierno del Estado ha realizado una serie de foros de participación con pobladores y demás en los que se da a conocer el proyecto y los beneficios de este plan integral que es para Hermosillo y toda la región del Río Sonora. Hasta el momento se han realizado jornadas de información del Plan Integral del Río Sonora en Ures y Baviácora, y se extenderá para más municipios.

Fuente: Tribuna del Yaqui