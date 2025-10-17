Hermosillo sigue en semáforo amarillo por poca disponibilidad de agua

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que la ciudad continúa en semáforo amarillo en cuanto a la disponibilidad de agua, a pesar de las lluvias recientes. Si bien las precipitaciones han sido importantes y han beneficiado a las presas de la región, aún no son suficientes para garantizar el abasto a mediano plazo.

Astiazarán explicó que la presa El Molinito registra poco más del 10 por ciento de su capacidad, cifra similar a la del verano pasado. "Creemos que sería necesario alcanzar al menos un 15 por ciento para asegurar el suministro durante el próximo verano", comentó.

Añadió que, aunque las lluvias han generado algunos retos en infraestructura, también han ayudado a mejorar los niveles de captación en varias presas. El alcalde se mostró optimista, ya que los pronósticos indican que podrían presentarse más lluvias en las próximas semanas, lo que permitiría mejorar las condiciones actuales.

#Sonora | Más de 100 Servidores de la Nación de Sonora se están trasladando a Hidalgo para apoyar a los damnificados por las recientes lluvias ?



Los trabajadores de la 4T viajan hacia esa entidad para sumarse a las labores de censo, atención y acompañamiento a los afectados. pic.twitter.com/1vIqb06nM4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui