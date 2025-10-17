Pronóstico del clima en Sonora HOY: Advierten VIERNES soleado, con vientos, sin LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- ¿Este viernes 17 de octubre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es clave que consultes el pronóstico del clima y le tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. Aunque el Frente Frío número 7 se mantiene cerca de la frontera, el ambiente en gran parte del estado será estable y con cielos mayormente soleados.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes 17 de octubre de 2025 el clima en Sonora se mantendrá sin lluvias durante el día, con un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde, además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

En el norte del estado, municipios como Nogales y Agua Prieta registran amaneceres fríos, con mínimas de entre 9 y 11°C, mientras que hacia el centro, Magdalena de Kino y Hermosillo presentan temperaturas más templadas que rondan los 24°C al mediodía. En la región costera, Puerto Peñasco y Caborca mantienen cielos despejados con máximas de 28 a 29 °C, ideales para quienes aprovechan el fin de semana junto al mar.

Más hacia el sur, el calor vuelve a ganar terreno. En Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro alcanzará los 31 a 32°C, con noches agradables que rondarán los 20 °C. Mientras tanto, en municipios serranos como Arivechi podrían presentarse algunas nubes dispersas e incluso ligeros chubascos aislados al atardecer, aunque nada que arruine los planes del día.

Durante la tarde, el ambiente será cálido a caluroso en todo el estado, con sensación térmica cercana a los 30 °C. Por la noche, se espera un descenso de temperatura que devolverá el ambiente fresco típico del otoño sonorense.

Alertan lluvias en México

Mientras Sonora disfruta de un clima estable, el resto del país enfrenta condiciones más activas. Una zona de baja presión con probabilidad ciclónica frente al Pacífico Sur y el avance del Frente Frío número 7 provocarán lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado en las costas del sur. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)