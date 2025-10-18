Alumno del Conalep San Luis Río Colorado es hospitalizado tras beber ácido por broma de compañeros

San Luis Río Colorado, Sonora.- La sociedad sonorense se encuentra realmente consternada luego de darse a conocer el caso de un alumno del Conalep, plantel San Luis Río Coloroado, que acabó hospitalizado debido a una pesada broma de sus compañeros. De acuerdo con la información revelada hasta la fecha, el menor de edad fue engañado para beber de una botella que parecía contener agua, pero en realidad se trataba de un químico que lo envió hasta el hospital.

De acuerdo con la información retomada por Radio Fórmula, los lamentables hechos tuvieron lugar desde el pasado 10 de octubre, dentro de la escuela donde estudia el jovencito. Presuntamente, otros dos alumnos del Conalep le dieron a beber a la víctima un líquido similar al del agua, que se encontraba en una botella de 600 mililitros. Tras beber la sustancia, el afectado presentó intenso ardor en garganta y esófago, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a un hospital.

El menor resultó con quemaduras internas pero afortunadamente, se encuentra estable. Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han determinado qué tipo de ácido usaron los alumnos para engañar a su compañero en esta supuesta broma, sin embargo, se ha confirmado que ambos fueron expulsados del plantel.

Expulsaron a los dos alumnos que participaron en la broma

Las autoridades del Conalep emitieron un comunicado para informar sobre la sanción contra los jovencitos: "El Comité Técnico Escolar determinó la expulsión de dos alumnos, es estricto apego a las normas y reglamentos institucionales". Asimismo, los directivos del plantel afirmaron estar a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones y afirmaron que siguen trabajando para garantizar un entorno seguro, respetuoso y de bienestar para toda la comunidad escolar.

Antes de cerrar el mensaje, las autoridades del Conalep afirmaron que siguen manteniendo su compromiso de bienestar hacia la comunidad estudiantil, por lo que han reforzado las medidas de vigilancia interna a fin de que un hecho similar no vuelva a ocurrir. Además, rechazaron cualquier manifestación de acoso, hostigamiento o bullying, dentro y fuera de sus instalaciones. Cabe resaltar que hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido un posicionamiento ante este lamentable suceso.

Un joven del Conalep campus San Luis Río Colorado #Sonora está hospitalizado con 70% de envenenamiento y problemas en sus órganos porque dos compañeros lo engañaron para que tomara alcohol isopropílico pensando que era agua. pic.twitter.com/RqfcdMgghG — imagenCrystal (@imagen_crystal) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui