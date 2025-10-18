Baja la deserción escolar con las Becas Sonora de Oportunidades impulsadas por Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Con una inversión de dos mil 578 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño constituyó el presupuesto de becas más grande en la historia de Sonora, con ello, se ha logrado reducir 10 por ciento la deserción escolar en Sonora.

El jefe del Ejecutivo estatal destacó que, a través del programa Becas Sonora de Oportunidades, tan solo en este año se destinó un recurso de 830 millones de pesos para más de medio millón de estudiantes que reciben un apoyo económico que les permite continuar con su formación académica.

En mi gobierno, la educación es una de las prioridades, por eso impulsamos el programa de Becas Sonora de Oportunidades. Los resultados son visibles, pues logramos reducir el abandono escolar en educación superior de 14.9 por ciento a 11.1 por ciento; en media superior de 12.8 por ciento a 9.5 por ciento y en primaria y secundaria prácticamente tenemos cobertura total", indicó.

El gobernador Durazo Montaño indicó que Sonora ocupa el primer lugar nacional en absorción escolar, tanto en educación general como en licenciatura; mientras que, en educación superior, se posiciona en el tercer lugar. El analfabetismo se redujo de un dos por ciento a 1.4 por ciento, lo que coloca a Sonora como el cuarto estado con menor rezago educativo en México.

uD83DuDE4C uD83CuDFEB Sigue la convocatoria de Becas Sonora de Oportunidades para primaria pública del ciclo escolar 2025-2026.



¡Que tu hija o hijo no se quede fuera! Aquí les compartimos los requisitos para hacer su registro.



uD83DuDCE2 ¡Tienes hasta el 15 de octubre! pic.twitter.com/G2XvnAD6Ln — Becas y Crédito Educativo (@BecasyCredito) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui