Ciudad Obregón: Empleados del IMSS Bienestar protestan por falta de pago y exigen derechos laborales

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a la falta de pago por parte de las autoridades en materia de salud y tras considerar que no se están respetando sus derechos laborales, trabajadores del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS Bienestar realizaron una manifestación para solicitar el pago retroactivo de un incremento salarial que ya se les debió haber entregado.

Shirley Vázquez, integrante del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras), destacó que este tipo de acciones se están llevando a cabo de manera simultánea en diferentes entidades del país.

Somos un sindicato de nueva creación, los cuales, pues, ya tenemos tiempo en lucha para que se respeten nuestros derechos laborales y sindicales también; entonces, la manifestación nacional de Fintras es debido a que no se nos ha realizado algunos pagos en tiempo y forma", destacó.

Comentó que los recursos que se destinarían para pagarles el retroactivo que les deben ya se habían programado, razón por la cual están demandando que se les haga entrega de su dinero.

Recordó que no había una fecha acordada para la entrega de los recursos; sin embargo, el pago sí se realizó en tiempo y forma a los trabajadores que fueron transferidos del sistema tradicional de salud al nuevo sistema del IMSS Bienestar.

¿Qué está pasando con el recurso?, que ya está destinado; por ejemplo, aparte del pago del retroactivo por aumento de salario de este año, estamos pidiendo, pues, que se realice el pago de la prima dominical, en donde Fintras, pues, ya tiene bastantes meses de trabajo solicitando este presupuesto, el cual, pues, ya está contemplado", cuestionó.

Fuente: Tribuna del Yaqui