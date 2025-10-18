Clima en Sonora: Conagua pronóstico día nublado y sin lluvias este sábado 18 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, por lo que han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 18 de octubre del 2025. Según los reportes meteorológicos, no habrá lluvias, pero sí cielos nublados y un ambiente entre fresco y cálido.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han advertido que, pese a que tras incesantes lluvias por 'Raymond', ahora solo habrá cielo con nubosidad dispersa en Sonora y medio nublado a nublado en zonas de Sinaloa, sin lluvia en ambos estados. Por la mañana, ambiente cálido en Sinaloa, templado a fresco en Sonora y sierras de Sinaloa, siendo frío en el norte de Sonora.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas entre de los 30 a 35 grados, incluso hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad, que se estima sería desde medio día hasta las 17:00 horas.

En las próximas tres horas se pronostican bancos de #Niebla en el noroeste, norte y noreste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/8xhCZZ9RIx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2025

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos altas que podrían tener mínimo de 10 y 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 50 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el occidente, sur y sureste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/dt1y9THoVg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui