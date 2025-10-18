Dirigente de la CTM hace un llamado a atender rezago de viviendas sociales en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora pidió al Gobierno del Estado y al Infonavit agilizar acciones para reducir el rezago de 200 mil viviendas sociales que existe en la entidad, informó el dirigente de la organización, Javier Villarreal Gámez.

Explicó que desde 2019 no se han construido suficientes casas para el sector obrero debido a la eliminación de subsidios federales, lo que ha limitado la posibilidad de que los trabajadores accedan a un hogar digno. "El rezago es enorme; hablamos de cerca de 200 mil viviendas que no se han edificado, por eso estamos insistiendo en que se acelere la compra de terrenos y la construcción de nuevos fraccionamientos", señaló.

Villarreal Gámez indicó que, en coordinación con el Infonavit nacional y el gobierno estatal, ya se trabaja en el proyecto habitacional de Altares, al sur de Hermosillo, donde se edifican 912 viviendas con áreas verdes, estacionamientos y espacios de convivencia. Añadió que se busca garantizar calidad en los materiales, reglamentos internos eficaces y condiciones adecuadas para la vida comunitaria.

El dirigente de la CTM destacó que el objetivo es ofrecer casas de una o dos plantas, de 60 metros cuadrados, con precios aproximados de 550 mil pesos, significativamente menores al valor promedio del mercado, que ronda los 800 mil pesos.

Los municipios con mayor rezago son Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado", dijo.

Finalmente, el dirigente enfatizó que la CTM en Sonora, seguirá gestionando la creación de más viviendas dignas, seguras y asequibles para miles de trabajadores.

Javier Villarreal Gámez, dirigente de la CTM

Fuente: Tribuna del Yaqui