Gobierno de Sonora brinda apoyo a víctimas del camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), activó un plan interinstitucional de apoyo tras el accidente del 17 de octubre en el tramo Guaymas–Hermosillo, donde un autobús de la línea Tufesa terminó volcado sobre la cinta asfáltica, provocando la muerte de al menos siete personas y dejando lesionadas a otras 24.

En un comunicado, las autoridades estatales afirmaron que esde las primeras horas posteriores al siniestro, se conformaron ocho equipos multidisciplinarios para trasladar de manera simultánea a los heridos a siete hospitales del estado y brindar acompañamiento a las familias en el Servicio Médico Forense, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La Ceeav "se mantiene en comunicación directa con todas las personas lesionadas y sus familiares para garantizar atención médica, psicológica y jurídica oportuna". Sobre el caso particular de la familia de la menor de 8 años que perdió la vida en el brutal accidente, y de su madre y hermanos que siguen hospitalizados, informó que se les ofreció acompañamiento integral, asesoría legal, atención psicológica y hospedaje en el albergue del Hospital General del Estado.

Gobierno de Sonora da seguimiento tras camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo

Por medio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se identificó a todas las víctimas y se brindó apoyo legal a sus familiares para la presentación de denuncias. Además, se habilitó una línea de contacto oficial para que las familias pudieran acceder a información verificada y actualizada sobre las víctimas".

Paralelamente, la Ceeav realizó el registro de personas no localizadas y de quienes llegaron por sus propios medios a hospitales, a fin de integrarlas al esquema de atención integral.

Por su parte, la empresa de transporte involucrada en el accidente emitió un segundo comunicado, este sábado 18 de octubre, para manifestar su profundo pesar a las víctimas y afectados en el camionazo, además de que afirmaron que siguen trabajando en coordinación con las autoridades para brindar el apoyo necesario a quienes lo necesiten. Asimismo, la empresa Tufesa hizo un llamado a mantenerse informado sobre este suceso a través de canales oficiales y pidió no difundir información o imágenes que no estén verificadas.

A 24 horas del camionazo en la carretera de #Guaymas a #Hermosillo, la empresa de autotransporte informa que continúa brindando apoyo a las personas afectadas, a sus familias, y asegura que mantiene total coordinación con autoridades... pic.twitter.com/a2CsPu6YcE — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui