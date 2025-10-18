Edición Impresa Suscríbete
Navojoa

José de Jesús Cozari busca hacer historia: Correrá su maratón número 100 con 73 años

El adulto mayor es un apasionado promotor del atletismo de Huatabampo y buscará llegar a su competencia número 100 en el Maratón Internacional de Hermosillo

José de Jesús Cozari recibirá un reconocimiento en la ciudad de Hermosillo por su trayectoria deportiva Foto: Internet

Navojoa, Sonora.-  José de Jesús Cozari Barrera, originario de la comunidad de 'La Galera' en el municipio de Huatabampo ,se prepara para hacer historia. El atleta de la tercera edad busca llegar a la cifra de 100 maratones completados a sus 73 años de edad.

El orgullo del atletismo en la Región del Mayo buscará alcanzar su competencia número 100 el próximo 7 de diciembre en el Maratón Internacional de Hermosillo 2025, pero para ello, primero calentará motores en el Trote Amistoso 10k a realizarse este domingo en el municipio de Navojoa.

Desde joven, don José mostró pasión por el atletismo, sin embargo, no fue hasta los 48 años de edad cuando se animó a participar en su primer maratón y desde entonces, se prepara diariamente para competir al máximo nivel.

Esta disciplina te da mucha esperanza de vida, te da mucha felicidad interna cuando vas corriendo, aún que existe el riesgo de que te puedes morir en un maratón y ya ha sucedido pero yo todo el tiempo he dicho que los maratones son de respeto y de cuidado, por lo que hay que entrenar y someterse a programas adecuados", aseguró.

Por ello, al menos seis días a la semana entrena trotando e incluso los días sábados sube y baja corriendo hasta 12 veces el Cerro de la Virgen en Ciudad Obregón, una pista que le permite fortalecer su condición física de cara a sus próximas competencias.

