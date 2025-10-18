¿Lloverá en Sonora la noche de hoy sábado 18 de octubre? Conagua comparte pronóstico del clima

Ciudad Obregón, Sonora.- Si planeas salir este sábado 18 de octubre y quieres estar prevenido sobre lo que pueda ocurrir durante la noche, quédate a leer el pronóstico más actualizado del clima según el último reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entérate sobre cómo serán las condiciones climatológicas esta noche en distintas zonas del estado de Sonora, como Ciudad Obregón, Hermosillo y Navojoa.

Pese a las intensas lluvias registradas semanas atrás, para este fin de semana no se esperan precipitaciones en la entidad gobernada por Alfonso Durazo. Únicamente se ha especificado que en la costa norte de Sonora se podrían esperar vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 km/h.

Así será el clima en Sonora durante las próximas horas

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el posicionamiento de un "anticiclón en niveles medios de la atmosfera" causaría condiciones estables para que se registraran cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. "También persistirá un ambiente fresco en la región centro, noroeste, sur y frío en zonas altas de Sonora durante la noche y madrugada", informaron mediante sus redes sociales.

El pronóstico exacto para Ciudad Obregón señala que esta noche continuará el cielo despejado y la temperatura máxima será de 26 grados. Mientras que para Hermosillo se pronostica una máxima de 26 grados, con cielos despejados. En tanto que para Nogales, tampoco se esperan lluvias y la temperatura máxima será de 18 grados, con mínima de 12 a la media noche. Finalmente, los habitantes de Navojoa esperan una máxima de 28 y pueden estar tranquilos, pues hay nulas probabilidades de precipitaciones.

Para mañana domingo 19 de octubre, la Conagua informó que en las zonas serranas del estado se podrían presentar temperaturas mínimas de - 5 a 0 grados, por lo que se hizo un llamado a mantener precauciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui