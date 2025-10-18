'Quinceros' de Ciudad Obregón buscan renovar unidades y mejorar imagen del servicio y operadores

Ciudad Obregón, Sonora.- Reynaldo Castillo López, representante de los llamados taxis colectivos, dio a conocer que algunos operadores y concesionarios se encuentran en la búsqueda de renovar sus unidades, a fin de prestar un mejor servicio.

El presidente de la fundación Carlos A. Madrazo, que agrupa a diferentes grupos de taxistas, indicó que de los más de 180 vehículos que ofrecen el servicio de ruta por un costo de 15 pesos, han logrado mejorar el modelo de sus unidades por más nuevas.

Castillo López aseguró que también buscan mejorar la imagen de los operadores ante la ciudadanía, razón por la cual en los próximos días una gran mayoría portarán uniformes para identificarse debidamente.

Finalmente, el representante de los trabajadores del volante destacó que debido al mal estado en el que se encuentran algunas calles, algunas unidades han sufrido descompostura, particularmente en el mecanismo de suspensión como amortiguadores, baleros y otros componentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui