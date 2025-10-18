Realizan congreso Ciberseguridad, Amenazas y Métodos de Prevención en el Mundo Digital en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de fomentar la prevención y concientización sobre los riesgos que representan los delitos digitales, autoridades, académicos y especialistas participaron en el congreso 'Ciberseguridad, Amenazas y Métodos de Prevención en el Mundo Digital', realizado en Hermosillo.

El evento fue organizado por el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente y el Instituto Latinoamericano de Derecho y Ciencias Forenses, donde se abordaron los retos que enfrenta la sociedad ante el crecimiento de los delitos cometidos a través de medios electrónicos.

Allen McCallum Carrillo, director general del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, destacó que toda persona que use un dispositivo electrónico está expuesta a la vulneración de su información personal, desde fotografías y contactos, hasta huellas digitales y datos bancarios.

Fortalecen cultura de prevención ante delitos cibernéticos con congreso en Hermosillo

"Actualmente los ciberdelincuentes han encontrado muchísimas formas de llegar a las personas y cometer estafas. Este congreso no sólo busca señalar esos riesgos, sino también enseñar cómo prevenirlos. Lo importante es que los expertos nos orienten sobre qué medidas podemos adoptar en casa, en las empresas y hasta en las instituciones públicas", subrayó.

McCallum explicó que uno de los problemas más graves es el secuestro de información digital, en el que los delincuentes sustraen datos esenciales para la operación de una empresa o dependencia, y posteriormente exigen dinero a cambio de su recuperación.

Este tipo de ataques, conocidos como ransomware, se han registrado incluso en instituciones de Sonora, aprovechando vulnerabilidades en los sistemas", especificó.

#Seguridad | Hombre resulta prensado tras volcar en canal pluvial de Hermosillo; conducía a exceso de velocidad uD83DuDC64uD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/Qnb9swR7t5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui