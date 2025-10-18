¿Sabes qué es una mastografía? Así puedes realizarte el estudio gratuito en Sonora

Ciudad de México.- Este próximo 19 de octubre de 2025 se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una de las enfermedades que más vidas cobra cada año. En México, según el gobierno federal, se considera la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más. A nivel mundial, ocupa el segundo lugar, pues en 2015 ocasionó alrededor de 8.8 millones de defunciones.

Mastografía

Primero, hay que aclarar que la mastografía es un estudio de rayos X indicado para mujeres de 40 a 69 años, cuyo objetivo es detectar anomalías en las mamas que no se logran percibir mediante la palpación. En caso de detectar alguna irregularidad, será necesario realizar estudios adicionales para confirmar o descartar el diagnóstico. Por el contrario, si todo se ve normal, se recomienda repetir la mastografía cada dos años.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el procedimiento consiste en tomar dos radiografías de cada mama, de los lados y de arriba hacia abajo, en un periodo aproximado de 15 minutos. Para obtener las imágenes, se debe comprimir el pecho; aunque puede generar molestias, estas son soportables. Ese día se sugiere acudir con ropa de dos piezas y evitar el uso de desodorante o talco, ya que los minerales pueden interferir con la calidad de las imágenes de rayos X.

Primera causa de muerte en México

Tipos de Mastografía

La mastografía de detección oportuna, también conocida como tamizaje, está dirigida a mujeres que no presentan signos ni síntomas de cáncer de mama. Por otro lado, la mastografía diagnóstica se enfoca en aquellas personas en quienes ya se detectó algún bulto o abultamiento extraño. También se recomienda si hay síntomas de cáncer, como cambios en el color de la piel, hundimientos, aumento del tamaño de uno de los senos, secreción por el pezón o dolor, entre otros.

Octubre | Mes de Sensibilización sobre el #CáncerDeMama uD83EuDE7A uD83EuDE77



El cáncer de mama es la principal causa de cáncer en mujeres a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Detectarlo a tiempo aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso.



uD83EuDE7A… pic.twitter.com/aDnjeHhigm — SALUD México (@SSalud_mx) October 18, 2025

¿Dónde realizarse estudios?

En la página oficial del gobierno de Sonora, la Secretaría de Salud (SSP) informa que a través de la línea Rosa 6622828136, tanto mujeres como hombres interesados pueden comunicarse para agendar una cita y realizarse los estudios de detección de cáncer de mama. El número también cuenta con atención vía WhatsApp, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas (tiempo local).

Fuente: Tribuna del Yaqui