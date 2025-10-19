Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo avanza en la remodelación del puente del bulevar Morelos y Periférico Norte como parte de su programa de rehabilitación de áreas y mejoramiento urbano. La obra de remodelación que comenzó a inicios de octubre busca dar identidad y simbolismo a una de las áreas de mayor tránsito en la ciudad con una inversión que supera los dos millones de pesos.

La obra busca convertir el corredor del puente en un área peatonal en la que los ciudadanos puedan observar la ciudad desde su altura, en una de las zonas de mayor tránsito vial, como es mencionado el cruce. Los trabajos que se realizan en el área son colocación de símbolos de identidad de la ciudad, rehabilitación de la zona peatonal, trabajos de pintura, sustitución de bancas, entre otros, para que sea atractivo para la ciudadanía.

Avanza la remodelación del Puente del Morelos en Hermosillo por parte del Ayuntamiento

Obras complementarias

Como parte de los trabajos de rehabilitación de áreas, el Ayuntamiento de Hermosillo también sustituyó en dicho sector la carpeta asfáltica del Periférico Norte e Israel González para un mejor tránsito vial, debido a que es una de las zonas más afectadas en temporadas de lluvia.

El Ayuntamiento de Hermosillo en dicha remodelación invirtió más de tres millones de pesos que traen beneficios para los vecinos de las colonias Bugambilias, Apolo, Jesús García, Ley 57, Misión del Sol y más colonias aledañas.

Con estas obras, el Ayuntamiento de Hermosillo garantiza entornos de seguridad para las familias del norte de Hermosillo, donde también se han entregado andadores iluminados, rehabilitación de parques y espacios familiares en las mencionadas colonias, con presupuesto del Programa CRECES y otros proyectos de recursos.

Fuente: Tribuna del Yaqui