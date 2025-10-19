Calor y cielo despejado: Así estará el clima HOY domingo 19 de octubre en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 19 de octubre de 2025 se espera un día estable y mayormente soleado en Ciudad Obregón, ideal para actividades al aire libre. Después de una semana con temperaturas variables, la jornada de hoy mantendrá un ambiente caluroso durante el mediodía y la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos para Cajeme.

Así será el clima en Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, desde las primeras horas de este domingo el cielo en Ciudad Obregón permanecerá despejado, con temperaturas que rondarán los 20°C al amanecer. La sensación térmica será similar, y el viento se mantendrá calmado, soplando del norte con rachas que irán de los 10 a 18 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá bajo durante las primeras horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY. Foto: Conagua

Hacia media mañana, el calor comenzará a sentirse con mayor intensidad. Entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, el termómetro alcanzará entre 25°C y 31°C, mientras el cielo seguirá completamente despejado. En este lapso el viento cambiará ligeramente al noroeste, manteniéndose en velocidades moderadas. El índice de rayos ultravioleta UV se elevará hasta nivel seos, considerado alto, por lo que se recomienda usar bloqueador solar con FPS.

Durante la tarde, alrededor de las 14:00 horas, Ciudad Obregón registrará su punto máximo de calor del día. Las temperaturas ascenderán hasta los 34°C, con una sensación térmica similar y algunas nubes dispersas que darán breves momentos de sombra. El viento soplará desde el oeste con rachas de hasta 26 kilómetros por hora. Aunque el sol seguirá dominando, el índice UV disminuirá gradualmente a un nivel medio (cinco), lo que aún amerita precauciones básicas para evitar exposición prolongada.

uD83CuDF2B? En estados del norte y noreste de #México, se detectan bancos de #Niebla y se espera prevalezcan, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/aVO5cQwPsV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2025

Al caer la tarde, entre las 17:00 y las 20:00 horas, el ambiente se tornará más agradable. El cielo se mantendrá con nubes y claros, y el termómetro descenderá a unos 30 °C, bajando luego a 25 °C al anochecer. Las rachas de viento oscilarán entre 12 y 29 kilómetros por hora, provenientes del oeste. Con la disminución de radiación solar, el índice UV se reducirá a cero, por lo que el uso de protector solar ya no será necesario.

La noche cerrará con un clima templado y tranquilo. A las 23:00 horas se prevén 22°C, sin presencia de nubosidad y con un cielo completamente despejado. El viento volverá a soplar del norte, con rachas de entre cinco y 14 kilómetros por hora, lo que favorecerá una sensación térmica fresca y estable, ideal para descansar o realizar actividades nocturnas al aire libre.

