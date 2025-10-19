Ciudad Obregón: Baches y drenajes colapsados, las quejas más comunes en la Contraloría Municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre 100 y 120 personas diarias se atienden en el módulo de información y trámites de la Contraloría Municipal de Cajeme, entre quejas y seguimientos de distintos tipos, según Teresita Caraveo Galindo, contralora del Ayuntamiento.

La contralora, Teresita Caraveo, explicó, sin especificar cifras, que la gran mayoría de solicitudes y quejas en dicho módulo instalado a finales de julio pasado responden al estado de las calles y a drenajes colapsados.

Ahorita uno de los principales temas son los drenajes, la pavimentación, los baches; acabamos de pasar por lluvias fuertes y no estamos acostumbrados a pasar por este tipo de fenómenos como los que hemos tenido últimamente", señaló.

La funcionaria manifestó que todas esas solicitudes están siendo atendidas con seguimiento puntual en busca de dar solución por medio de la coordinación con cada una de las áreas del gobierno municipal.

Destacó que, aunque el municipio es muy grande, es una preocupación del señor presidente municipal Javier Lamarque Cano atender cada rincón de la ciudad, incluyendo comisarías, delegaciones y comunidades.

