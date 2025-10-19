Ciudad Obregón: 'Caminata Rosa' impulsa la prevención y detección oportuna del cáncer de mama

Ciudad Obregón, Sonora.- Cientos de personas, incluyendo personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones de salud municipal, participaron en la 'Caminata Rosa' en Ciudad Obregón con la finalidad de promover la cultura de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama.

Durante el recorrido por la conmemoración del día de la lucha contra esa enfermedad, se hizo un llamado a las féminas a la autoexploración. Bajo el lema 'Tu vida en tus manos', en la caminata organizada por el IMSS, participó también la dirección de salud municipal de Cajeme.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Sonora, la Doctora Patricia García, agradeció la participación de trabajadores, derechohabientes, instituciones educativas, asociaciones civiles y comunidad en general que se unieron a la actividad. "Comentar que el cáncer de mama continúa siendo un reto prioritario en salud pública en Sonora", comentó la directora García.

Así mismo, subrayó que Sonora se encuentra dentro de las entidades con mayor número de casos a nivel nacional, lo que refleja la gravedad y el impacto significativo que esta situación está teniendo en la región.

Desde nuestra Unidad Médica de Alta Especialidad reafirmamos el compromiso institucional con la detección oportuna, la atención integral y la educación preventiva. Cada paso dado en esta caminata simboliza solidaridad, esperanza y el compromiso de avanzar juntos hacia un futuro con diagnósticos más tempranos y tratamientos más exitosos", agregó la especialista.

La caminata inició en las calles Guerrero y California, desde donde se recorrieron algunas avenidas para culminar en las calles Sinaloa y Náinari. En este punto, Jesús Espinoza, director de salud en el municipio, destacó la participación de la ciudadanía portando prendas en color rosa como símbolo de esperanza y unión contra la enfermedad.

En algún punto de la caminata se realizó un lazo humano y se compartieron testimonios de vida de algunas mujeres que han logrado ganar la batalla y otras más que se encuentran en la lucha. La directora de la UMAE recomienda a las mujeres reforzar la cultura y la costumbre de la autoexploración mensual, la mastografía periódica y la consulta médica preventiva, como herramientas esenciales para salvar vidas.

Según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la tasa de mortalidad en mujeres de 20 años y más es de 27.5 defunciones por cada 100 mil mujeres.

#Sonora | Día contra el Cáncer de Mama: Sonora ocupa el cuarto lugar en muertes por esta enfermedad uD83DuDEBAuD83EuDE77https://t.co/04XPOagOal — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui