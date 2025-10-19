Ciudad Obregón: Estas mujeres enfrentaron el cáncer de mama con valentía, amor y resiliencia profunda

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada cicatriz guarda un relato invisible, un pedazo de vida que va más allá del dolor físico. No empieza en una sala de hospital, sino en el instante en que una mujer siente cómo su mundo se detiene al escuchar las palabras que nadie quiere oír: "Tienes cáncer de mama".

En 2019, Glenda Beilis recibió un diagnóstico que sacudió su alma: cáncer de mama triple negativo, una batalla feroz y despiadada. Pero Glenda no se dejó vencer. Con el abrazo firme de su familia y la fuerza que brota del amor, decidió levantarse cada día y luchar. Encontró en la red 'Yo te llevo a tu quimio' un refugio donde el miedo se convierte en esperanza, donde las lágrimas se mezclan con sonrisas y donde la solidaridad teje un manto de luz.

Mientras el mundo se apagaba bajo el peso de una pandemia, en 2020, la maestra Milca Olivia Morales Cruz enfrentaba su propia tormenta. En medio del caos y la incertidumbre, ella se convirtió en un faro para su familia, sosteniéndolos con fe, coraje y amor inquebrantable. Su historia es un testimonio vivo de que, incluso en las horas más oscuras, la esperanza puede encenderse con más fuerza.

No todas las batallas terminan con la palabra sobreviviente, pero cada una deja una huella imborrable. Rebeca Godoy Rodríguez, arquitecta, madre y esposa, afrontó su diagnóstico con una dignidad que inspiró a quienes la rodeaban. Ella eligió no solo resistir, sino vivir con plenitud, con esa luz interior que nunca se apaga y que sigue iluminando el camino de quienes la amaron.

Adriana Valenzuela Amaya tocó el corazón de su comunidad con su valentía. Su tratamiento fue arduo y costoso, pero su esperanza fue más grande que cualquier obstáculo. Familiares y amigos se unieron en una red de amor y lucha, convirtiendo su historia en un símbolo eterno de resistencia y unidad. El 9 de agosto, Adriana partió, pero su espíritu permanece, firme y vibrante, en cada persona que la recuerda.

Estas son historias de coraje y transformación, de mujeres que enfrentaron el miedo, la incertidumbre y el dolor con una fuerza indescriptible. Mujeres que eligieron amar con más intensidad, pelear con más valor y vivir cada día como un regalo, con una pasión que trasciende cualquier diagnóstico.

En el Gobierno de Sonora estamos comprometidos con la prevenciu00f3n del cu00e1ncer de mama.Por ello, impulsamos la estrategia... Posted by Gobierno del Estado de Sonora on Thursday, October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui