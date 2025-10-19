Clima en Hermosillo HOY: Domingo soleado y sin LLUVIAS, con temperaturas máximas de 33°C

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 19 de octubre de 2025, Hermosillo despertó con un ambiente agradable que invita a disfrutar el inicio del día al aire libre. Después de un sábado caluroso y con cielo despejado, la capital sonorense mantiene condiciones estables, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas moderadas por la mañana que irán en aumento conforme avance el día. Aquí en pronóstico del clima y el tiempo completo.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el clima en Hermosillo se mantendrá soleado durante la mayor parte del domingo, con ligeras variaciones hacia la tarde, cuando el cielo se presentará con algunas nubes dispersas. A pesar del calor característico de la región, las condiciones serán estables, sin alertas por viento ni precipitaciones, lo que convierte este día en ideal para actividades al aire libre.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el termómetro registrará temperaturas que oscilarán entre los 20 y 27°C, con un ambiente templado y viento ligero del noreste que soplará entre 10 y 21 kilómetros por hora. La sensación térmica será muy similar a la temperatura ambiente, con índices UV bajos en las primeras horas, por lo que el riesgo de exposición solar será mínimo. Conforme se acerque el mediodía, el sol se tornará más intenso y el índice UV aumentará gradualmente, alcanzando niveles altos entre las 11:00 y 13:00 horas, momento en que se recomienda el uso de protector solar si se estará al aire libre.

Hacia la tarde, el calor se hará más notorio. A partir de las 14:00 horas, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, aunque la sensación térmica podría ubicarse ligeramente por debajo, en torno a los 31 grados. Se espera un cielo con nubes y claros, sin señales de lluvia, y una ligera brisa proveniente del oeste con velocidades que podrían llegar hasta los 23 kilómetros por hora.

uD83CuDF2B? En estados del norte y noreste de #México, se detectan bancos de #Niebla y se espera prevalezcan, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/aVO5cQwPsV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2025

Durante la noche, Hermosillo experimentará un descenso gradual de temperatura, alcanzando los 26 grados alrededor de las 20:00 horas y bajando hasta los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque con lapsos de despeje total, y el ambiente será más fresco y agradable. Los vientos serán suaves, provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los cuatro y 16 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)