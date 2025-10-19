Clima en Sonora HOY 19 de octubre: DOMINGO soleado y sin LLUVIAS, reporta Conagua

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 19 de octubre de 2025 promete un ambiente mayormente despejado en todo el estado de Sonora. Las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día, ideales para actividades al aire libre, aunque el amanecer dejó sensaciones frescas en municipios del norte y la sierra. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima en Sonora se mantendrá estable y seco en la entidad, con viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26°C y los 35°C, dependiendo de la región, mientras que las mínimas llegarán a entre 10°C y 19°C en zonas del norte y sur.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Por la mañana, el ambiente fue fresco en municipios como Agua Prieta (10 °C), Nogales (7 °C) y Magdalena de Kino (12 °C), mientras que en Hermosillo el termómetro marcó cerca de 17 °C. En Puerto Peñasco y Guaymas, las temperaturas rondaron los 19°C y 20°C, con cielo despejado. Durante la tarde, el calor dominará gran parte del territorio sonorense: Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampoalcanzarán hasta 35°C, mientras que Caborca y San Luis Río Colorado rondarán los 33°C a 34°C.

En Villa Pesqueira, Arivechi y Sonoyta se esperan entre 31°C y 33°C, con sol constante y sin presencia de nubes. Por la noche, el ambiente volverá a refrescar, sobre todo en la sierra norte y noreste. En Nacozari de García, la temperatura descenderá a 11°C, y en Magdalena de Kino podría llegar a 12°C. En la capital sonorense, el cierre del día será templado, con mínimas de 16°C a 17°C y un cielo despejado que permitirá disfrutar una noche agradable.

Panorama del clima en el resto de México

Mientras Sonora disfruta de un domingo estable y sin lluvias, en otras regiones del país el panorama será muy distinto. El SMN advierte que canales de baja presión y una zona de inestabilidad al sureste de Chiapas provocarán lluvias fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el clima en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)