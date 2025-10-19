Clima en Sonora: ¿Se esperan LLUVIAS para HOY en la NOCHE? Esto dice el pronóstico

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planeado salir para este domingo 19 de octubre? Si es así, te recomendamos revisar el pronóstico del clima en Sonora, pues las lluvias podrían sorprenderte. TRIBUNA te cuenta lo que señala el último reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el boletín vespertino, el frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional; además, se tendrá el ingreso de un canal de baja presión al interior del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Sin embargo, no se tendrán lluvias en Sonora durante esta noche. Pese a esto, se espera que en los próximos días se tengan temperaturas más bajas, y el clima será más agradable.

¿Cómo será el clima para mañana 20 de octubre de 2025?

Para mañana lunes 20 de octubre de 2025, se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, sin probabilidad de lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente templado a cálido: frío en zonas serranas y, durante la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 45 km/h en la región. Además, se esperan temperaturas máximas de 35 a 50 grados para los próximos días en Sonora.

¿Se esperan lluvias en el resto del país?

Para el resto del país, se espera que el frente frío número 8 se desplace sobre el Golfo de México; en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, el oriente y sureste del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Chiapas. Además, se prevé que, durante la noche, el frente frío número 8 y su masa de aire frío asociada se desplacen hacia el oriente, dejando de afectar a México.

Recuerda que si quieres estar enterado del pronóstico del clima en Sonora todos los días, no debes dejar de leer a TRIBUNA, que tiene toda la información de mañana, tarde y noche para ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui