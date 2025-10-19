Dan último adiós a Fátima, jefa del IMSS, víctima del accidente carretero en tramo Guaymas-Hermosillo

Guaymas, Sonora.- Tras el trágico accidente de un camión de pasajeros que tuvo lugar el pasado viernes 17 de octubre de 2025, en el que murieron siete personas, fue despedida Fátima Guadalupe Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la comunidad de Guaymas.

Con mucho dolor, familiares, amigos y compañeros del Hospital General IMSS-Bienestar Guaymas despidieron a Fátima Guadalupe con una caravana y con globos blancos y aplausos. El hospital rindió un emotivo homenaje de despedida, lleno de cariño y recuerdos, donde sus compañeros con globos blancos en mano le dieron el último adiós en el que era su lugar de trabajo.

Posted by Radar Sonora on Sunday, October 19, 2025

Fátima fue una de las víctimas del accidente del autobús 535 de Tufesa, ocurrido en el kilómetro 20 del tramo carretero Guaymas–Hermosillo. Además de Fátima, seis personas más murieron por el incidente. Se trata de tres menores de edad, dos niñas y un joven, y tres mujeres más:

Guillermina Rubio Arriaga inició el viaje en Guaymas con destino a Hermosillo.

inició el viaje en Guaymas con destino a Hermosillo. Fátima Guadalupe Cuevas Salazar inició el viaje en Guaymas con destino a Hermosillo.

inició el viaje en Guaymas con destino a Hermosillo. Soledad Arroyo Ayala inició el viaje en Guaymas con destino a Hermosillo.

inició el viaje en Guaymas con destino a Hermosillo. Rosa Carmina Reyna Sandoval inició el viaje en Guasave con destino a Hermosillo.

inició el viaje en Guasave con destino a Hermosillo. Antonio Morales Rivera inició el viaje en Navojoa con destino a Hermosillo.

inició el viaje en Navojoa con destino a Hermosillo. Nuria Nahomí Pérez inició el viaje en Culiacán con destino Hermosillo.

inició el viaje en Culiacán con destino Hermosillo. Daylin Fierro, identificada como una menor de edad.

Fátima Guadalupe Cuevas Salazar fue velada la noche de ayer sábado 18 de octubre en Funeraria San Martín, de Guaymas, a partir de las 19:00 horas. En redes sociales, la comunidad externó su consternación por los hechos y mandó sus mejores deseos a la familia Fátima Guadalupe, así como a las de las demás víctimas.

Por los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indica que la primera línea de investigación apunta a que el chofer del camión se quedó dormido y eso provocó el volcamiento del autobús. Por otra parte, la FGJES indicó que ambos choferes huyeron del lugar de los hechos, por lo que las autoridades trabajan para la localización de ambos; la empresa ha informado que trabaja para atender a las víctimas del accidente.

Posted by Radar Sonora on Sunday, October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui