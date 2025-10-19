Día contra el Cáncer de Mama: Sonora ocupa el cuarto lugar en muertes por esta enfermedad

Hermosillo, Sonora.- Por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó datos recientes que reflejan la magnitud de este padecimiento en México.

Durante 2024 se registraron 818 mil 437 defunciones en el país, de las cuales el 11.5 por ciento (94 mil 096) fueron por tumores malignos. Entre estos, el cáncer de mama fue responsable de ocho mil 451 muertes, lo que representa el 1.0 por ciento del total de defunciones y lo coloca como la principal causa entre los tumores malignos.

Del total de muertes por cáncer de mama, el 99.2 por ciento correspondieron a mujeres (8 mil 384 casos) y apenas el 0.8 por ciento a hombres (67 casos). La tasa nacional de defunciones por esta causa en mujeres de 20 años y más creció en la última década, pasando de 15.7 en 2015 a 18.7 por cada 100 mil mujeres en 2024, reflejando un incremento sostenido que evidencia la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención, detección oportuna y tratamiento.

Sonora figura entre los estados con mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama, con 23 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más, cifra que comparte con Coahuila y Baja California. Las entidades con tasas más altas son Chihuahua (27.6), Baja California Sur (24.0) y Colima (22.5), según cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).

El grupo de edad con más defunciones fue el de 50 a 59 años, con dos mil 121 muertes y una tasa de 30.6 por cada 100 mil. Sin embargo, la tasa más elevada se presentó en mujeres de 80 años o más, alcanzando los 79.6 fallecimientos por cada 100 mil, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en edades avanzadas.

Gobierno de Sonora refuerza acciones preventivas contra el cáncer de mama durante el Mes Rosa

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud, refuerza las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama bajo el lema 'Prevenir y detectar a tiempo puede salvar vidas', en el marco del Mes Rosa. Este padecimiento sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. En México, en 2024 hubo 29 mil 425 casos y cinco mil 500 muertes; en Sonora, 898 diagnósticos nuevos con una tasa de 75.6 por cada 100 mil mujeres.

Hasta la semana 38 de 2025 se contabilizan 356 casos, con una reducción en defunciones: del sexto lugar nacional en 2021 al undécimo en 2024. En cáncer cervicouterino se reportaron 111 casos en 2024, una baja del 20 por ciento.

La Secretaría de Salud impulsa la estrategia del triple chequeo, autoexploración desde los 20 años, revisión clínica desde los 25 y mastografía cada dos años desde los 40.

uD83DuDC97? ¡Únete a la lucha contra el cáncer de mama!



Domingo 19 de octubre, 7:00 a.m., participa en la Caminata Conmemorativa desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta la Plaza de la Bandera.



uD83DuDC95 Ven con tu familia, amigos y mascotas.



La prevención y solidaridad salvan vidas. uD83DuDCAA pic.twitter.com/zX7qz4bU8j — Salud Sonora (@ssaludsonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui