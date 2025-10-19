En Hermosillo: Cientos de familias caminan en conmemoración del mes rosa por el cáncer de mama

Hermosillo, Sonora.- Más de 800 personas participaron en la caminata organizada por la Secretaría de Salud en Sonora en conmemoración del mes rosa, para concientizar sobre la salud de la mujer y sus enfermedades. Desde la plaza Emiliana de Zubeldía en Hermosillo, cientos de asistentes se desplazaron con mensajes para la concientización del cáncer de mama y cervicouterino, que al año arrebatan la vida de miles de mujeres por no tener un diagnóstico oportuno.

El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, destacó que hábitos saludables como la actividad física, una alimentación balanceada y revisiones médicas periódicas son esenciales en la lucha contra el cáncer de mama.

"Desde la Secretaría de Salud día con día trabajamos para llevar mensajes a las familias sobre la prevención de enfermedades y permanentemente trabajamos para que más mujeres tengan acceso a los servicios de salud integral, para prevenir enfermedades como el cáncer", destacó José Luis Alomía.

La caminata partió desde las escalinatas de la Universidad de Sonora y se dirigió hasta la Secretaría de Salud en el Centro de Gobierno, donde participaron personal de salud, familias y hasta mascotas con el propósito de hacer conciencia sobre las enfermedades de las mujeres.

De forma simultánea se replicó la misma actividad en diferentes municipios, coordinados por las unidades de salud regionales, como la de Ciudad Obregón y con los ayuntamientos, a fin de que más familias se sumen al mensaje de prevención.

Por último, José Luis Alomía, secretario de salud en Sonora, recordó la relevancia de realizarse la autoexploración mamaria y anualmente hacerse estudios de Papanicolau, de mamografía, para destacar enfermedades como cáncer y, ante cualquier anomalía, acudir a la unidad de salud más cercana.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama ?uD83EuDE77 pic.twitter.com/xC8cN2ABQW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui