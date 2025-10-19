Jesús Montoya mantiene el control del volante en Empalme a sus 65 años

Empalme, Sonora.- Tenía apenas 17 años cuando Jesús Montoya Foullet hizo su primer viaje como operador de un vehículo de alquiler, cuando en Empalme se usaban las llamadas 'peseras'. A 48 años de distancia, continúa desempeñándose en esta actividad.

En aquél 1977 le ayudaba a su papá en la 'pesera', y su primer 'corte' lo hizo trasladando a unos pasajeros de la unidad deportiva a la colonia Bellavista, con el cobro de un peso. Pero Jesús Montoya señala que de manera activa, de forma permanente, ha trabajado como taxista desde hace 38 años, cuando en 1987 decidió combinar esta actividad con la de ferrocarrilero.

Y es que Montoya trabajaba en el ferrocarril como operario de vía, pero como el sueldo no era de lo mejor, se vio en la necesidad de alternar el trabajo con el de taxista, para que así los ingresos fueran mayores y dar una mejor calidad de vida a su familia.

Empezó como chofer de taxi, con patrón, pero al paso de los años pudo adquirir su propia concesión y trabajar por su cuenta. A lo largo de estos años llegó a representar a la Unión de Operadores de Taxis de Empalme, pero como líder se cansó de luchar contra una serie de irregularidades y vicios que privaban, por lo que dejó la dirigencia.

Al tiempo, y con su espíritu inquieto, asumió la dirigencia de los taxistas dentro de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), en donde busca poner orden en el sector. Diariamente, a Jesús Montoya se le ve en su vehículo de alquiler con la mejor actitud, siempre con una sonrisa al cliente, y buscando brindar el mejor servicio posible.

De esto vivo, me debo a ellos", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui