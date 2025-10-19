VIDEO: Chofer de autobús pide un minuto de silencio por fallecidos del accidente en tramo Guaymas-Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después del trágico accidente de un autobús de pasajeros en el kilómetro 20 de la carretera México 15 en el tramo Guaymas-Hermosillo, el cual cobró la vida de siete personas, entre ellas dos niñas y cuatro mujeres, se ha viralizado el video del chofer, de la misma empresa del transporte accidentado, que antes de comenzar el viaje pidió un minuto de silencio para las víctimas de este accidente; mensaje que ha sido recibido con mucha esperanza por la comunidad en redes sociales.

Se trata del chofer Miguel Chávez, que de acuerdo a la ciudadanía siempre se ha caracterizado por tener un mensaje amable con sus pasajeros. Tras el accidente, dedicó un minuto de silencio por los fallecidos en el percance del pasado día viernes 17 de octubre de 2025. "Les pido mucha paciencia. Sabemos todos que tenemos un horario de salida y llegada; ya lo tengo yo aquí. Pero para mí, en lo personal, su amigo Miguel Chávez, desde que Dios me dio la oportunidad de ser chofer, siempre he dicho: 'Dios mío, llevamos tarde, pero llevamos con bien. Así que lo importante es llegar con bien", mencionó. Tras esto pidió un minuto de silencio para las víctimas del accidente del pasado viernes; el gesto fue aplaudido por los pasajeros. Aquí el video del emotivo mensaje:

¿Quiénes son las víctimas mortales de la tragedia?

Guillermina Rubio Arriaga inició el viaje en Guaymas con destino Hermosillo (asiento número 2). Fátima Guadalupe Cuevas Salazar inició el viaje en Guaymas con destino Hermosillo (asiento número 1). Soledad Arroyo Ayala inició el viaje en Guaymas con destino Hermosillo (asiento número 32). Rosa Carmina Reyna Sandoval inició el viaje en Guasave con destino Hermosillo (asiento número 20). Antonio Morales Rivera inició el viaje en Navojoa con destino Hermosillo (asiento número 5). Nuria Nahomí Pérez, de ocho años, inició el viaje en Culiacán con destino Hermosillo. Daylin Fierro, identificada como una menor de edad de la cual aún se desconocen mayores datos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha señalado que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades; según la primera hipótesis de los hechos, apuntaría que el chofer se quedó dormido y eso provocó el accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui