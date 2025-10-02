Aplauden por pronta respuesta a rehabilitación de mirador escénico en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Por la pronta respuesta que brindó para dar inicio a los trabajos de rehabilitación del mirador escénico de San Carlos, que resultó dañado con las fuertes lluvias del pasado sábado, autoridades municipales, prestadores de servicios y empresarios expresaron su agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La alcaldesa Karla Córdova González se dijo sorprendida por la inmediata respuesta que el mandatario estatal dio al llamado que se le hizo para que se atendiera la situación del mirador escénico, el cual permanece cerrado al público por seguridad, y ahora por los trabajos que se están realizando.

"Estamos muy agradecidos con el señor gobernador por este apoyo que sigue dando a Guaymas y a los guaymenses", expresó. Por su parte, Ariel Gaspar Ozuna, prestador de servicios en San Carlos, igual agradeció al mandatario estatal por el inicio de los trabajos del mirador escénico, sitio que es de visita obligada para quienes visitan este destino.

El mirador es uno de los lugares más visitados de San Carlos, por lo que tras los daños que sufrió era urgente y necesario que fuera reparado en lo inmediato, "y el gobernador, con su visión y compromiso, obviamente lo entiende así, y aquí está dando estos resultados", manifestó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos, Julio Saldate Ortegón, aplaudió esa respuesta del Gobierno del Estado por los trabajos de reparación en el mirador escénico, como seguramente lo hará con las familias que igual sufrieron afectaciones con estas intensas lluvias del pasado fin de semana.

Tras las lluvias recientes, iniciamos la reparación del mirador escénico de San Carlos con trabajos de relleno, reforzamiento perimetral, rehabilitación de cercos y obras complementarias.



Seguimos cuidando la seguridad de las y los visitantes y preservando este espacio… pic.twitter.com/OD700exwNL — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui