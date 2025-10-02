Clima en Hermosillo HOY 2 de octubre: Jueves con máximas de 40°C y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanece este jueves 2 de octubre de 2025 con condiciones mayormente soleadas y temperaturas que anticipan una jornada calurosa. El reporte meteorológico señala que la capital de Sonora continuará bajo un ambiente seco, con cielo despejado durante gran parte del día y sin probabilidades de lluvia, lo que refuerza el patrón climático que ha predominado en la región durante las últimas semanas. Aquí más información.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con datos de The Weather Channel, esta mañana las temperaturas se mantienen templadas, aunque con tendencia rápida al incremento. A las primeras horas, el termómetro marca 24 grados, con una sensación térmica ligeramente superior y una humedad cercana al 56 por ciento, lo que hace que el ambiente se perciba un poco más cálido.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Durante el transcurso de la mañana se esperan condiciones despejadas, con un aumento progresivo que llevará a Hermosillo hasta los 33 grados hacia las 10:00 horas y hasta los 36 grados poco después del mediodía. El viento se mantendrá ligero, con rachas que no superarán los 20 kilómetros por hora provenientes del noreste. Para la tarde, el calor alcanzará su punto más alto. El pronóstico marca temperaturas de hasta 39 y 40 grados en distintos puntos de la ciudad, lo que representa un ambiente muy caluroso, típico de la temporada.

La sensación térmica podría situarse ligeramente por debajo de esos registros, aunque aún cercana a los 37 grados. El cielo permanecerá despejado y sin presencia de nubes, con índice UV elevado hacia las horas centrales del día, lo que sugiere precaución al exponerse al sol, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas. En este periodo se recomienda utilizar protector solar, mantenerse hidratado y evitar actividades prolongadas al aire libre.

En el video puedes revisar las condiciones de cielo y #Temperatura que el #SMNmx pronostica para este día en las diferentes regiones de nuestro país. pic.twitter.com/2Rr3Gk2J2Q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2025

Al caer la tarde, hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá levemente a los 37 grados, lo que marcará el inicio de una reducción progresiva en el calor, aunque el ambiente continuará siendo cálido. El viento rotará hacia el oeste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 kilómetros por hora.

Durante la noche, Hermosillo mantendrá un cielo completamente despejado, con valores que rondarán los 31 grados alrededor de las 20:00 horas. Conforme avance la noche, el descenso térmico será más notorio, alcanzando los 30 grados hacia las 23:00 horas y ubicándose en torno a los 25 grados durante la madrugada. La estabilidad atmosférica continuará predominando, sin riesgo de lluvias ni cambios bruscos en el clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)