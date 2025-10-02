Clima en Sonora: Advierten de LLUVIAS para HOY en la NOCHE; alertan por posibilidad de ingreso de CICLÓN

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de 2 de octubre en Sonora? Sí, si es así, es mejor que consultes el pronóstico del clima para hoy, pues las autoridades están advirtiendo de lluvias. En TRIBUNA te presentamos el pronóstico del clima completo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, te presentamos información sobre el posible ingreso de un ciclón tropical en los próximos días.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Conagua, para hoy jueves 2 de octubre en la noche se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo para las regiones este y sur. Asimismo, se pronostican vientos de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 50 km/h. Según la información, es debido al canal de baja presión extendido sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Se mantendrán condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados. Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con la corriente en chorro subtropical podría generar algunas lloviznas sobre municipios limítrofes con Chihuahua durante horario vespertino", indica el reporte de Protección Civil.

La información indica que para mañana viernes 3 de octubre se tendrá un cielo medio nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas.

Alta probabilidad del ingreso de un ciclón

La plataforma MeteoAlert-Hermosillo está alertando sobre la probabilidad alta del ingreso de un ciclón tropical entre los días 8 y 12 de octubre; este podría entrar por la zona centro-norte y noroeste. También indica que se reactivará el monzón mexicano, lo que va a generar lluvias por las tormentas como efecto indirecto.

"Lo más seguro hasta ahora es un incremento en la probabilidad de lluvias después del 7 de octubre, aunque la intensidad y acumulados dependerán directamente de la trayectoria del próximo ciclón tropical", indicó MeteoAlert-Hermosillo en su último reporte. Recuerda consultar TRIBUNA durante la mañana, tarde y noche para conocer el pronóstico del clima más actualizado y no llevarte ninguna sorpresa.

