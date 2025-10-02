Clima en Sonora HOY jueves 2 de octubre: Calor extremo y LLUVIAS durante la tarde

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este jueves 2 de octubre de 2025 estará marcado por contrastes entre mañanas frescas en zonas serranas y un ambiente caluroso que dominará durante la tarde en gran parte del estado. Aunque se esperan algunas lluvias aisladas, la jornada mantendrá condiciones mayormente estables, con rachas de viento que podrían intensificarse en áreas costeras. Aquí el pronóstico del tiempo para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora iniciará con cielo de despejado a medio nublado, un ambiente cálido en la mayor parte del territorio y temperaturas templadas a frescas en las zonas altas. Las temperaturas mínimas matutinas se ubicarán entre los 20 y 25°C, mientras que las zonas costeras tendrán bancos de niebla.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Conforme avance el día, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando entre 35 y 40 grados en gran parte del estado, mientras que en las sierras el ambiente será más moderado.Durante la tarde, las condiciones podrían variar en la región, ya que el pronóstico señala lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica en algunos puntos, sin descartar que se registren vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, especialmente en la costa sur.

Prevén más lluvias en México

La situación no será exclusiva de Sonora, ya que en el norte de Sinaloa se espera un ambiente muy caluroso con valores superiores a los 40 grados, además de chubascos y posibles descargas eléctricas. En contraste, estados del sur y sureste del país enfrentarán condiciones mucho más severas debido a una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a Guerrero y la presencia de la vaguada monzónica.

Estos sistemas estarán generando lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, con riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Para otras regiones del territorio nacional, el pronóstico indica lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Campeche; así como precipitaciones fuertes en Jalisco, Puebla, Hidalgo, Estado de México y San Luis Potosí. En Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato, al igual que en Sonora, se anticipan lluvias aisladas, mientras que en Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Durango, Tamaulipas y la Ciudad de México se prevén intervalos de chubascos. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui