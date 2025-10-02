Día CALUROSO y tarde FRÍA: Así estará el clima en Ciudad Obregón HOY jueves 2 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace una semanas, debido a la presencia del monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos, el clima en Ciudad Obregón se tornó lluvioso y hasta frío. No obstante, para este jueves 2 de octubre de 2025, la situación ha cambiado. El sur de Sonora experimenta un ambiente caluroso, que continuará pese al ingreso del otoño y la próxima llegada de un frente frío en el norte. Aquí el reporte completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves 2 de octubre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el amanecer tendrá un cielo despejado y temperaturas cercanas a los 24°C, con una sensación térmica similar y viento ligero del noreste. Conforme avancen las primeras horas, el ambiente se mantendrá agradable, alcanzando los 27°C a las 8:00 horas, con un sol brillante que dará paso a un incremento más notorio hacia el mediodía.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro marcará los 34 grados, con sensación de 35 y un índice de rayos ultravioleta (UV) muy alto que se ubicará el nivel ocho, lo que representará un riesgo elevado para la piel en caso de permanecer expuesto sin protección. La humedad, cercana al 81 por ciento durante el amanecer, disminuirá con el paso del día, intensificando la sensación de calor en exteriores.

Por la tarde, el calor se mantendrá como protagonista. A las 14:00 horas la temperatura ascenderá a 36 grados, con cielo despejado y viento procedente del oeste que alcanzará ráfagas de hasta 24 kilómetros por hora. Aunque el índice UV bajará respecto al mediodía, seguirá siendo alto, por lo que se recomienda usar bloqueador solar en caso de salir. Hacia las 17:00 horas, la intensidad disminuirá ligeramente, con 34°C y sensación térmica de 35, manteniéndose un ambiente caluroso pero estable.

Al caer la noche, el clima en Ciudad Obregóndará un respiro. Cerca de las 20:00 horas, la cabecera municipal de Cajeme tendrá cielos despejados y temperaturas alrededor de los 28 grados, con viento moderado y sensación térmica cercana a los 31. Ya para las 23:00 horas, el termómetro marcará 27 grados con viento del suroeste y un ambiente más agradable para cerrar la jornada.

Ante las condiciones de este día, es recomendable hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol durante el mediodía y programar actividades físicas en horarios de menor intensidad solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)