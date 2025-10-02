Durazo entrega apoyos al sector ganadero, pelea viral en Hermosillo y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas 24 horas, las noticias a nivel estatal han estado en constante movimiento. Si tú no estás enterado de lo que ha sucedido en territorio sonorense durante el último día, TRIBUNA tiene la opción perfecta para que te informes sin perder mucho tiempo. Se trata de Tribuna Top 3 Sonora, un resumen de las tres noticias más importantes e interesantes del estado. Hoy jueves 2 de octubre, entérate del nuevo programa al sector ganadero que arrancó el gobernador Alfonso Durazo.

Convertirán la presa Abelardo L. Rodríguez en un bosque

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que no se pondrán en venta los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez porque serán decretados como reserva natural. Frente a diversos reportes, el mandatario señaló que se planea formar en esa zona un bosque, el cual en el futuro se convertirá en un pulmón para la capital del estado.

Captan violenta pelea entre dos sujetos

A través de las redes sociales circula un video que muestra una violenta pelea entre dos sujetos, en una parada de camión ubicada en Periferico Sur y bulevar Ganaderos, en la ciudad de Hermosillo. En las imágenes se puede ver que un hombre de 57 años acabó noqueado tras ser golpeado con una enorme piedra en la cabeza.

Durazo entrega apoyos del programa emergente ganadero

Este jueves 2 de octubre, el Gobierno del Estado de Sonora puso en marcha un programa emergente de apoyo al sector ganadero. Durante un evento realizado en la sede de la Unión Ganadera, el gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de semovientes y maquinaria especializada para fortalecer las labores del campo.

