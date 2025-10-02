Invitan a disfrutar de las actividades que ofrece el Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- El Bosque Urbano La Sauceda invita a la comunidad a disfrutar de un fin de semana lleno de actividades gratuitas que combinan cultura, aprendizaje y convivencia familiar en un espacio natural dentro de Hermosillo.

Las actividades iniciarán este viernes con la Caza de tesoros por el Día del Murciélago, pensada para toda la familia, y con la charla Econversando: 'Hermosillo entre el Desierto y el Agua', en colaboración con Caminantes del Desierto. En esta sesión participarán Lara Mercado de BioCiencias y Joaquín Murrieta, director de Ecología Cultural en Watershed Management Group.

Muy nutrido el calendario de actividades en el Bosque Urbano La Sauceda @gobiernosonora pic.twitter.com/rYsbbDNQ32 — Gil Reyes (@SoyGilReyes) September 30, 2025

El taller de danza aérea para adultos programado para este viernes ya tiene cupo lleno. Este sábado se llevarán a cabo talleres creativos como el de calaveras de cartón, actividades de educación ambiental como Pequeños Guardabosques, y también una jornada de limpieza y reforestación, promoviendo el cuidado del entorno a través de la plantación de especies nativas.

El taller de danza aérea infantil programado para el sábado también cuenta con cupo lleno. El domingo 5 de octubre tendrá actividades, por la mañana, el taller de calaveras de cartón, para celebrar y acercar las tradiciones mexicanas a toda la familia. Además, se realizará una jornada de reforestación, que contará con el apoyo del voluntariado de Caminantes del Desierto, sumando esfuerzos para regenerar el bosque urbano y fomentar la participación ciudadana.

Por la tarde se realizará el tradicional Domingo Chill, una tarde cultural de danza folclórica mexicana con el grupo ‘Arte y Danza’ conformado por grupos de todas las edades.

¡Recuperamos el Bosque Urbano La Sauceda para las y los sonorenses!



Hace 6 meses inauguramos este espacio emblemático, que por años permaneció en el abandono, y hoy es un punto de convivencia, cultura y naturaleza en el corazón de Hermosillo.



Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/d8rlaD40aN — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui