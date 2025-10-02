Invitan a formarse en la Universidad de Seguridad Pública de Sonora; buscan a más de 400 jóvenes

Hermosillo, Sonora.- A través de la nueva convocatoria para formar a más de 400 jóvenes como policías municipales y de proximidad ciudadana, se invita a jóvenes sonorenses a estudiar en la Universidad de Seguridad Pública.
El rector de la Universidad de Seguridad Pública en Sonora, Ellioth Romero Grijalva, informó que del 6 al 12 de octubre se llevará a cabo el inicio de la ruta de reclutamiento en todos los municipios de Sonora. La preparación, precisó, es de mil 80 horas y se imparte en aproximadamente seis meses.
Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son tener entre 18 y 35 años de edad, ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, bachillerato terminado o su equivalente, licencia para conducir y habilidades de manejo.
También, en el caso de hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, carta de no antecedentes penales y contar con Evaluación de Control de Confianza. Cabe señalar que mil 472 cadetes han egresado en los últimos 4 años de la gestión del gobernador Alfonso Durazo de la universidad.
Fuente: Tribuna del Yaqui