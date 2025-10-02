Invitan a formarse en la Universidad de Seguridad Pública de Sonora; buscan a más de 400 jóvenes

Hermosillo, Sonora.- A través de la nueva convocatoria para formar a más de 400 jóvenes como policías municipales y de proximidad ciudadana, se invita a jóvenes sonorenses a estudiar en la Universidad de Seguridad Pública.

El rector de la Universidad de Seguridad Pública en Sonora, Ellioth Romero Grijalva, informó que del 6 al 12 de octubre se llevará a cabo el inicio de la ruta de reclutamiento en todos los municipios de Sonora. La preparación, precisó, es de mil 80 horas y se imparte en aproximadamente seis meses.

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son tener entre 18 y 35 años de edad, ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, bachillerato terminado o su equivalente, licencia para conducir y habilidades de manejo.

También, en el caso de hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, carta de no antecedentes penales y contar con Evaluación de Control de Confianza. Cabe señalar que mil 472 cadetes han egresado en los últimos 4 años de la gestión del gobernador Alfonso Durazo de la universidad.

Más de 400 jóvenes prevé reclutar el Gobierno de Sonora para integrar la próxima generación de cadetes que iniciarán su formación inicial como Policía de Proximidad en 2026 en la Universidad de la Seguridad Pública. 1/2 pic.twitter.com/itDBBt6jFV — Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (@SonoraSeguridad) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui