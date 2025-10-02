Realizarán una consulta pública para construir tres presas en el Río Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, garantizó que la participación de los habitantes del Río Sonora será escuchada a través de la consulta que se ejercerá para evaluar la construcción de tres presas en esas regiones para garantizar el agua en Hermosillo.

El mandatario sonorense adelantó que se iniciaron una serie de foros para escuchar a los pobladores de diferentes municipios del Río Sonora, a fin de conocer sus propuestas e ideas, pero también para informar sobre el impacto positivo que traerá la construcción de las presas.

Una consulta pública y, una vez que concluyamos la consulta, actuaremos en función de los resultados, estamos trabajando con las comunidades para realizar la consulta”, señaló Durazo Montaño.

Ante la serie de manifestaciones que se tuvieron anteriormente, detalló que se comenzaron los primeros acercamientos con los pobladores de Ures y la región rural de Hermosillo y se extenderán a más puntos del Río Sonora.

Recordó que el proyecto hídrico ya cuenta con un presupuesto de 500 millones de pesos. La inversión federal es de siete mil 500 millones de pesos, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las obras buscan asegurar el suministro para Hermosillo y otras comunidades.

Las presas se ubicarán, según el plan de la Conagua, en Sinoquipe (Río Sonora) y en Puerta del Sol y Las Chivas (Río San Miguel de Horcasitas).

Después de la presentación del proyecto de la construcción de las presas, grupos de ambientalistas y luchadores sociales por el medio ambiente se han manifestado en contra del mismo, argumentando que estudios realizados por académicos, presentan daños irreparables en la flora y fauna de la región del Río Sonora.

Informe de acciones del Plan Integral Río Sonora.



Por instrucción de nuestro gobernador @AlfonsoDurazo, y en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, participé en un recorrido casa por casa en Ures para informar a la ciudadanía sobre los beneficios de este… pic.twitter.com/8CZz2HeJak — Adolfo Salazar (@AdolfoSalazar_) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui