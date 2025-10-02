Terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez serán convertidos en bosque, promete Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Después de la polémica que se vivió en la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la presunta venta de los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que ese espacio será usado para convertirlo en un bosque.

Durazo Montaño anunció la cancelación definitiva de la venta de los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez y se convertirá en una reserva natural, esto después de que el proyecto de las presas fue incluido en el Plan México con una inversión de siete mil 500 millones de pesos, quitando la necesidad de comercializar las tierras.

"A partir de que nuestra presidenta incluyó en el Plan México la construcción del sistema de presas con una inversión de siete mil 500 millones de pesos, se canceló la idea original de vender tierra para financiar precisamente la construcción de dichas presas; eso está ya totalmente cancelado. Y al construir un vaso regulador en lo que hoy es parte de la presa Abelardo L. Rodríguez, la tierra que se libere quedará; la decretaremos como reserva natural, de tal manera que quedará cancelada la posibilidad de que algún gobierno sucesivo lo venda", afirmó Durazo Montaño.

Ayer, miércoles 1 de octubre, el Gobierno de Sonora informó mediante un comunicado que los terrenos serán declarados reserva natural, con el objetivo de proteger el patrimonio de las y los sonorenses y evitar que, en el futuro, algún gobierno los destine a intereses particulares.

Confirma consulta pública para decidir sobre las presas

Además, el gobernador Alfonso Durazo confirmó que se realizará una consulta pública para definir el destino de la construcción de las tres presas, esto ante las manifestaciones en las que se han expresado los habitantes de Ures. Además, se ha comenzado con las gestiones para informar a la población sobre las acciones que están contempladas dentro del Plan Integral Río Sonora; más de 350 servidoras y servidores públicos recorren casa por casa en el municipio de Ures para dialogar con las familias, resolver dudas y detallar los beneficios de este programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui