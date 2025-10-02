Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón

"Ya no aguantamos más": Vecinos de Ciudad Obregón bloquean calle por inundaciones en la colonia Machi López

Vecinos de la colonia Machi López protestan tras un mes de inundaciones en sus casas; Oomapasc interviene y realiza reparación para resolver el problema

"Ya no aguantamos más": Vecinos de Ciudad Obregón bloquean calle por inundaciones en la colonia Machi López
Vecinos de Ciudad Obregón bloquean calle por inundaciones en la colonia Machi López Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez

Ciudad Obregón, Sonora.- Cansados de tener inundados los patios, baños, cocinas y habitaciones de sus viviendas, un grupo de vecinos de la calle Tulipanes entre Coahuila y Triticale se organizaron y cerraron el paso al tráfico vehicular para ser escuchados por las autoridades.

Testimonios de los vecinos

Hemos hablado durante un mes cuando comenzó a brotar toda esta agua dentro de la casa y solo nos dan números de folio, pero no vienen", comentó Alejo Valenzuela, uno de los vecinos afectados.

Se me están llenando hasta los cuartos de agua podrida; que se pongan las pilas en Oomapasc y se pongan a trabajar", dijo el vecino José Mendoza.

En la casa no podemos usar el baño; cuando necesito hacer del baño, me tengo que ir hasta la casa de mi hija caminando como cinco cuadras para poder hacer", lamentó por su parte Petra, otra de las afectadas.

Luego del cierre de la calle Coahuila, acudió personal del Oomapasc de Cajeme y realizó el cambio de un trozo de tubería, con lo que pudo correr el agua estancada en las viviendas. Alrededor de 30 días llevaban reportando al tener las casas inundadas los vecinos de la colonia Machi López.

Vecinos de Ciudad Obregón bloquean calle por inundaciones en la colonia Machi López
Vecinos de Ciudad Obregón bloquean calle por inundaciones en la colonia Machi López

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones