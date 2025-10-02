"Ya no aguantamos más": Vecinos de Ciudad Obregón bloquean calle por inundaciones en la colonia Machi López

Ciudad Obregón, Sonora.- Cansados de tener inundados los patios, baños, cocinas y habitaciones de sus viviendas, un grupo de vecinos de la calle Tulipanes entre Coahuila y Triticale se organizaron y cerraron el paso al tráfico vehicular para ser escuchados por las autoridades.

Testimonios de los vecinos

Se me están llenando hasta los cuartos de agua podrida; que se pongan las pilas en Oomapasc y se pongan a trabajar", dijo el vecino José Mendoza.

En la casa no podemos usar el baño; cuando necesito hacer del baño, me tengo que ir hasta la casa de mi hija caminando como cinco cuadras para poder hacer", lamentó por su parte Petra, otra de las afectadas.

Luego del cierre de la calle Coahuila, acudió personal del Oomapasc de Cajeme y realizó el cambio de un trozo de tubería, con lo que pudo correr el agua estancada en las viviendas. Alrededor de 30 días llevaban reportando al tener las casas inundadas los vecinos de la colonia Machi López.

Fuente: Tribuna del Yaqui