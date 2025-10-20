Alonso Durazo premia a estudiantes por su desempeño en Juegos Deportivos Nacionales 2024-2025

Hermosillo, Sonora.- El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció a niñas y niños de educación básica por excelencia deportiva, después de participar en los Juegos Nacionales Escolares 2025. El mandatario estatal recalcó que su administración ha priorizado el impulso a la educación junto con el deporte.

"Hayan destacado a nivel nacional, como un estado que cumplió las mayores expectativas de sus concursantes, de sus atletas. Ahorita los veo y se habla de todo el esfuerzo", subrayó el gobernador.

Resaltó la importancia de reconocer a alumnas y alumnos de escuelas primarias y secundarias del estado que destacan en el ámbito deportivo, al entregarles estímulos económicos para apoyarlos en sus respectivas disciplinas. "El día de hoy les damos un pequeño estímulo, porque queremos que transiten esa etapa con las menores limitaciones posibles, de tal manera que puedan dedicar más tiempo a las actividades deportivas", expresó Durazo Montaño.

Durante la ceremonia se otorgaron 139 becas, además de 31 medallas de oro, 57 de plata y 48 de bronce, con una inversión total cercana a los cinco millones 718 mil pesos.

#Deportes | Naranjeros de Hermosillo se roba el liderato; así marcha la tabla de posiciones de la LAMP ?uD83CuDF4Ahttps://t.co/mqPRH7XHyQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Becas y apoyos a estudiantes

Alfonso Durazo recalcó que su administración deberá ser destacada como aquella que ha entregado más becas y apoyos educativos a niñas, niños y jóvenes que estudian en el sistema público, creando el fondo de becas más grande de la historia.

Actualmente, el fondo de becas para Sonora, aprobado por el Congreso del Estado, supera los 700 millones de pesos y se espera que para el 2026 sea mayor y alcanzar por lo menos para el 2027 los dos mil millones de pesos, según la visión del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

400 millones de pesos se restan al Congreso del Estado de su presupuesto anualmente para fortalecer el fondo de becas para estudiantes del sector público en Sonora, que anteriormente no se hacía. 44 mil niñas, niños y adolescentes se han beneficiado en Sonora con una beca del programa 'Sonora de Oportunidades'.

Fuente: Tribuna del Yaqui