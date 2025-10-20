CALOR y cielo despejado en Ciudad Obregón: Pronóstico del clima en Sonora HOY lunes 20 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- La semana inicia con condiciones estables y cielos despejados en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Este lunes 20 de octubre de 2025 se espera un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas durante el mediodía y un ambiente más fresco hacia la noche, ideal para quienes planean actividades al aire libre o traslados por la ciudad. Aquí el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Toma nota y planifica tu jornada!

Así será el clima en Ciudad Obregón

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el monitoreo de The Weather Channel, la jornada arrancará con cielo despejado y una temperatura cercana a los 20°C, sensación térmica igual y vientos suaves provenientes del norte que oscilarán entre los nuevo y 16 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta UV en esas primeras horas se mantendrá en nivel bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido. Alrededor de las 8:00 de la mañana el termómetro alcanzará los 23°C, con sensación térmica de 24 y presencia de nubes ligeras que dejarán pasar los rayos del sol sin mayor problema. Los vientos continuarán del norte, con intensidad leve y sin probabilidades de lluvia. Hacia el mediodía, Ciudad Obregón experimentará el punto más caluroso del día.

A las 11:00 horas se espera un cielo con nubes y claros, con temperatura máxima de 31°C. La radiación solar alcanzará niveles altos, con un índice UV de seis, por lo que se recomienda el uso de protector solar con factor entre 15 y 25 FPS, además de mantenerse bien hidratado si se permanece al aire libre. Durante la tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero el ambiente seguirá caluroso.

Con el atardecer, las condiciones irán cambiando. A las 20:00 horas el clima se tornará más agradable, con 25 grados y una sensación térmica de 26. El cielo mostrará nubes y claros, y el viento se mantendrá del oeste, aunque con menor intensidad, entre los ocho y 14 kilómetros por hora. Será un cierre de jornada ideal para actividades al aire libre o para quienes busquen disfrutar del clima fresco en espacios abiertos.

Finalmente, hacia las 23:00 horas, Ciudad Obregón registrará un cielo despejado y temperatura de 23 grados, con sensación térmica igual. Los vientos serán suaves, provenientes del noreste, con velocidades de entre seis y 13 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en cero, por lo que no se prevé ningún tipo de radiación solar significativa.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)