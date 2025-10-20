Ciudad Obregón: Ayuntamiento lanza convocatoria para elegir a los 'Ciudadanos Distinguidos 2025'

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades de Cajeme lanzaron la convocatoria para encontrar a los perfiles de una mujer y un hombre cajemenses, que destaquen por haber contribuido al desarrollo, formación y fortalecimiento de la comunidad, para reconocerlos como 'Ciudadanos Distinguidos 2025'.

Como parte de los festejos del 98 aniversario de la fundación de este municipio, el próximo 29 de noviembre se realizará la ceremonia para reconocer a las personas elegidas, ya sean vivas o fallecidas.

El área de Valores Cívicos del ayuntamiento invita a la comunidad a enviar propuestas de personas que puedan ser consideradas para tal distinción. La doctora Cristina Pérez Valenzuela, subdirectora de esa dependencia, señaló que deben ser personas con trayectoria y aportes en ámbitos como cultura, educación, ciencia, deporte, economía, arte, filantropía o servicio social.

Las propuestas deben enviarse al correo valorescivicos24@gmail.com o entregarse directamente en las oficinas de la Subdirección de Valores Cívicos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre.

#CiudadObregón | El ayuntamiento de Cajeme convoca al desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana; invitan a instituciones educativas, corporaciones, etc uD83DuDFE9?uD83DuDFE5 pic.twitter.com/RO7sz0MgTg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui